França. Passe sanitário Covid-19 entra em vigor a 9 de junho

O passe sanitário vai entrar em vigor em França a 9 de junho, altura que começa uma nova fase do desconfinamento, com este certificado a servir para entrar em todos os lugares cobertos com mais de mil pessoas.

Este passe sanitário é só válido para França e deve ser apresentado em grandes espetáculos, conferências, salões, festivais ou casinos.

As três maneiras de ter este passe válido são através da vacinação com as duas doses, um teste PCR com menos de 72 horas ou um teste antigénico de menos de 48 horas.

Quando o passe sanitário europeu entrar em vigor a 1 de julho, os dois passes vão fundir-se, já que o passe instaurado em França a partir de junho não vai servir para viajar para fora do país.

Os números da pandemia no país continuam a regredir, estando agora hospitalizadas 18.593 pessoas, menos 837 do que na véspera. Há atualmente 3.330 pacientes internados nos cuidados intensivos.

Morreram desde terça-feira 144 pessoas devido à covid-19 e foram detetados 12.646 novos casos positivos.

A pandemia provocou, pelo menos, 3.487.457 mortos no mundo, resultantes de mais de 167,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.