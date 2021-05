Cabo Delgado. Histórias de quem teve de pagar para conseguir fugir da morte

As forças de segurança bloquearam algumas estradas e montaram postos de controlo – nomeadamente, no vilarejo de Quitunda, perto de Palma, onde mais de 20 mil pessoas se abrigaram.

Nesta altura, e depois dos violentos ataques levados a cabo pelos militantes jihadistas associados ao autodenominado Estado Islâmico, crescem as preocupações sobre uma emergência possível humanitária nas zonas a que as agências humanitárias não tiveram acesso.

“De início, não cobravam a mulheres grávidas, doentes e crianças, mas depois começaram a cobrar a todos os que estavam na lista” de embarque, conta Farina (nome falso) à BBC.

Uma outra diz que pagou 5.000 meticais moçambicanos (67,60 euros) para conseguir entrar num voo do Exército.

“Não tínhamos dinheiro e tínhamos fome e as crianças estavam doentes. Para sair de Quitunda [uma aldeia], falei com o meu marido e ele falou com o patrão dele, que nos mandou o dinheiro”, conta Hadijah, outro nome fictício.

Farida e Hadijah conseguiram fugir com os filhos, mas muitas outras pessoas ficaram para trás, entre as quais o marido de Farida.

A situação é confirmada – e repudiada – pela organização não-governamental Human Rights Watch (HRW).

“Pode imaginar pessoas que não têm comida, nada para comprar, que perderam tudo durante este conflito a ser forçadas a usar o último dinheiro que têm para poder embarcar os seus familiares num avião com vista a um local seguro?”, questiona Zenaida Machado, investigadora sénior da HRW.

Farida estava desesperada para retirar sua família de Quitunda. As opções de transporte eram barco ou avião, mas a única alterantiva ao suborno era ficar ali. Arrecadados os 5.000 meticais (67,60 euros), conseguiu ser incluída numa lista de embarque para sair dali com os filhos.

Isto, apesar de os voos humanitários serem gratuitos.