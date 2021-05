Bielorrússia. Gomes Cravinho fala de caso "gravíssimo" mas afasta resposta militar da UE

O ministro da Defesa português, Gomes Cravinho, garantiu esta quinta-feira que, "para já, não há nenhum tipo de resposta militar" ao episódio do desvio de um avião pela Bielorrússia e classificou o assunto como "gravíssimo".

"O que aconteceu foi gravíssimo", disse Gomes Cravinho à entrada de uma reunião de ministros de Defesa da União Europeia (UE), em Lisboa, referindo-se ao sequestro de um avião da Ryanair, no domingo, onde o Governo do Presidente da Bielorrússia ordenou a detenção do jornalista e opositor do regime Roman Protasevich.

Interrogado sobre se os ministros da Defesa da UE iriam tomar uma posição conjunta sobre o caso do desvio do avião, Gomes Cravinho respondeu que essa era uma matéria para ser apreciada pelos chefes das diplomacias dos 27 países.