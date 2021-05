Convenção do MEL. Grande figura “foi o fantasma sentado na primeira fila: Passos Coelho”

Para comentadora d’As Três da Manhã, Passos Coelho foi a figura da Convenção do MEL e “vai voltar à política, só não se sabe quando”.

“Sem abrir a boca, ele foi avançando desde as filas lá de trás até à primeira fila, onde acabou sentado. Não fez uma única declaração nem à esquerda, nem à direita, nem ao centro”, nota Graça Franco, para concluir que Passos “foi o homem, o desejado, aquele que poderia federar as direitas que foram passando pelo palco”.

Já em relação ao líder do PSD, Rui Rio, afirma a comentadora antecipa que “vai desaparecer, só não se sabe é quando e no entretanto, o PS vai aproveitando o líder do PSD”.