Miguel Cardoso despedido do Rio Ave

Miguel Cardoso já não é treinador do Rio Ave, de acordo com a imprensa desportiva. O técnico já não vai estar no banco de suplentes no jogo da segunda mão do play-off, no próximo domingo, com o Arouca.

O clube de Vila do Conde corre sério risco de regressar à II Liga depois de 13 anos consecutivos no primeiro escalão, depois da derrota por 3-0 na última noite, em casa do Arouca, terceiro classificado da II Liga.

Miguel Cardoso chegou ao comando do Rio Ave em fevereiro, depois de Mário Silva e Pedro Cunha terem passado pelo comando técnico.

Em 20 jogos à frente da equipa nesta temporada, o Rio Ave venceu quatro, empatou sete e perdeu nove. A derrota pesada com o Arouca terá sido a gota de água.



Resta perceber quem vai orientar o clube de Vila do Conde no domingo, no jogo da segunda mão e que decide o futuro do clube.