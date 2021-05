Zeca: a história e as estórias do português capitão da seleção da Grécia

Zeca Rodrigues é uma das figuras do futebol grego e da seleção helénica, apesar de ter nascido, crescido e começado a jogar futebol em Portugal.

O médio de 33 anos, hoje no Copenhaga, foi formado no Casa Pia e destacou-se no Vitória de Setúbal, em 2010/11, com a ajuda do treinador Manuel Fernandes e do seu filho, Tiago Fernandes.

A estadia na I Liga durou apenas uma época. Zeca pegou nas malas, mudou-se para o Panathinaikos, numa transferência que lhe mudou a vida por completo. O médio fez seis temporadas no clube, tornou-se capitão, ícone e foi convidado para representar a seleção da Grécia.

Ainda com a mágoa do Euro 2004 bem presente, Zeca aceitou o convite e é uma das figuras da seleção da Grécia, que procura voltar aos tempos áureos, com o médio como um dos capitães de equipa.

Em 2017, Zeca trocou o Panathinaikos pelo Copenhaga, onde conquistou o seu primeiro título de campeão, em 2019. Aos 32 anos, e com contrato por mais duas épocas na Dinamarca, Zeca ainda não pensa no fim da carreira de futebolista, apesar de ter arrancado outros projetos no mundo digital.