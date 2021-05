PSP anuncia operação robusta e contingente "enormíssimo" para a final da Liga dos Campeões

A Polícia de Segurança Pública (PSP) tem preparada uma operação "robusta" com um contingente "enormíssimo" de agentes para garantir que, fora do campo, a final da Liga dos Campeões, que se realiza no sábado no Estádio do Dragão, no Porto, seja um sucesso. Está definido um "triângulo operacional", entre Aeroporto Francisco Sá Carneiro, centro da cidade e estádio, em que a PSP, detalha o subintendente Cardoso da Silva, procurará agira sob o signo de cinco vetores: "receber, acolher, acompanhar, monitorizar e informar". "Isso não coloca em causa qualquer intervenção mais enérgica que seja necessária (...) Há um conjunto enormíssimo de polícias [destacados]. Teremos um policiamento robusto para este evento", acrescenta.

A final entre Chelsea e Manchester City será presenciada por 16.500 adeptos, no Dragão, mas é esperada a presença de muitos apoiantes das equipas na cidade, sem bilhete para o jogo. Esses adeptos sabem, desde já, que não terão possibilidade de aceder à zona do estádio, uma vez que a PSP vai determinar "três perímetros de segurança, junto ao estádio, com acesso exclisivo para pessoas portadores de bilhete". "A partir das 20h00 de sexta-feira há condicionamento total do trânsito até depois do final do jogo", informa o subintentende Cardoso da Silva, em conferência de imprensa promovida, esta quinta-feira, no Porto. Distinguir o adepto do turista Num período com restrições, devido à pandemia de Covid-19, mas já de fronteiras abertas, nomeadamente com o Reino Unido, a PSP considera relevante "não confundir o turista na cidade com o adepto". "As fronteiras estão abertas, os cidadãos ingleses têm permissão para viajar para Portugal. Vimos de um momento difícil para todos. A cidade e o país estão a abrir-se a pouco e pouco. As questões relacionadas com a Covid estão em cima da mesa. Utilizando uma linguagem da Proteção Civil, não estamos na fase do rescaldo. Estamos numa fase com alguns reacendimentos e estamos atentos", diz. Sem abordar o conceito de "bolha", porque "não faz parte do léxico operacional", a PSP está preparada para encaminhar os adeptos para duas zonas distintas da cidade, onde deverão ser criadas duas "fanzones".