Liga dos Campeões. FC Porto no pote 3, Benfica na 3.ª pré-eliminatória

Com a vitória do Villarreal sobre o Manchester United na final da Liga Europa, ficou mais claro o posicionamento dos representantes portugueses na Liga dos Campeões.

Desde logo, a derrota do United confirmou que o Benfica terá de passar pelo crivo da 3ª pré-eliminatória e do "play-off" para marcar presença no sorteio da fase de grupos. Também o Porto viu confirmado que fica no pote 3, enquanto no primeiro pote o Villareal se junta ao Sporting.

O Manchester United incorpora o pote 2 e entra no lote dos possíveis adversários das equipas portuguesas. A distribuição das equipas é nesta altura a seguinte:

Pote 1: Villarreal, Atlético Madrid, Manchester City, Bayern Munique, Inter de Milão, Lille e Sporting;

Pote 2: Real Madrid, Barcelona, Juventus, PSG, Manchester United, Liverpool e Sevilha;

Pote 3: FC Porto, Ajax, Leipzig e Atalanta;

Pote 4: Besiktas, Dínamo Kiev, Club Brugge, Milan e Wolfsburgo.