“Governar à beira da porta faz toda a diferença”, diz D. Américo

“A economia social não é, e espero que nunca seja, uma espécie de setor para responder a momentos de crise – é, pelo contrário, um setor estruturante deste tripé desenvolvimentista que concilia o Estado, o mercado e as instituições da economia social, poderosíssimas do ponto de vista da empregabilidade e da capacidade de resposta, mas frágil do ponto de vista dos recursos”, destacou.

Seguiu-se no palco do Auditório da Bienal Internacional de Arte de Gaia o presidente da Câmara Eduardo Vítor Rodrigues, que destacou a importância estrutural da economia social.

Nesta iniciativa da Renascença em parceria com a Câmara de Gaia, está em debate o papel das instituições sociais e do poder local.

O autarca de Gaia considera que, “se não fossem as respostas locais imediatas que surgiram, tínhamos chegado mais tarde, com todas as consequências que tal acarretaria” em termos sociais.

Na opinião de Eduardo Vítor Rodrigues, não é ainda possível de um período pós-pandemia, “mas podemos começar a antever uma intervenção que está a ser feita a partir de instrumentos que estão a ser criados – o mais evidente de todos a ‘bazuca’ – fortes do ponto de vista da disponibilização de meios, mas que só terão sucesso se estivermos organizados e se partilharmos objetivos comuns para que o país e as pessoas possam mais rapidamente sair deste processo”.

Há que “abrir caminhos”, defendeu o autarca, que pretende, na conferência desta quinta-feira, “homenagear o trabalho desenvolvido ao longo deste tempo” de pandemia.

