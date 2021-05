Portugal entra no Euro 2020 como a 5.ª melhor seleção do mundo

A seleção portuguesa de futebol mantém o quinto lugar no "ranking" da FIFA, a cerca de duas semanas do início do Euro 2020, divulgou o organismo máximo do futebol mundial, esta quinta-feira.

À entrada para a fase final do Europeu, a classificação continua a ser liderada pela Bélgica, seguida da campeã mundial França, adversária de Portugal no grupo F do Europeu, e pelo Brasil, terceiro classificado.