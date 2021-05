Miguel Veloso aponta à Hungria. "Muito importante começar com o pé direito"

Miguel Veloso considera que é importante "começar bem" o Campeonato da Europa de 2020, que se jogará a partir do próximo mês, diante da Hungria.

A equipa das quinas estreia-se no torneio, no qual defenderá o título ganho em 2016, dia 15 frente ao magiares. Um desafio que é o primeiro da máxima do "jogo a jogo", a ser seguida - segundo o médio - pelo grupo às ordens de Fernando Santos.

"Todas as seleções têm a sua qualidade. É diferente, claro, a Hungria da Alemanha. Mas desejo que Portugal possa começar com o pé direito, pois é aí que tudo começa. É importante começar a ganhar, já que dá outra motivação. Há que pensar jogo a jogo e mesmo se perdessemos o primeiro - espero que não - nada estaria perdido", começa por referir Veloso, em entrevista a Bola Branca, ao mesmo tempo que fala, com cautela, do discurso que a nossa seleção deve adotar antes de a bola rolar em Budapeste.



"Ser novamente campeã europeia? Portugal é das seleções com maior potencial e uma das favoritas, como disse - e concordo - o 'mister' Fernando Santos, pois é a campeã em título. Mas já se sabe que quando se é campeão em título todos querem ganhar-te", sustenta.