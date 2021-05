Gonçalo Guedes testa positivo à Covid-19 e falha concentração da seleção

Gonçalo Guedes é baixa de última hora na seleção portuguesa. O extremo do Valência testou positivo à Covid-19 e falha a apresentação na concentração, na Cidade do Futebol, esta quinta-feira, no dia de arranque da preparação dos campeões da Europa para o Euro 2020.

Fernando Santos chamou 26 jogadores para a fase final da competição. Ainda não há informação sobre se e quando Gonçalo Guedes integra os trabalhos. O jogador está em isolamento.

Bruno Fernandes, que disputou a final da Liga Europa pelo Manchester United, João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, que no sábado jogam a final da Liga dos Campeões, pelo Manchester City, no Estádio do Dragão.