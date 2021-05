Gonçalo Guedes vai integrar a seleção após curar infeção por Covid-19

Fernando Santos orientou o primeiro treino de preparação para a fase final do Euro 2020 com cinco jogadores ausentes, mas com a certeza que Gonçalo Guedes vai reintegrar o grupo assim que cure a infeção por Covid-19.

O avançado do Valência não tem a vaga no Campeonato da Europa em cheque e integra o grupo daqui a dez dias, depois de ser considerado curado da infeção pelo novo coronavírus.

Para além de Guedes, Fernando Santos não contou ainda com os portugueses que disputam as finais das competições europeias: Bruno Fernandes, na Liga Europa pelo Manchester United, João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva na final da Liga dos Campeões, pelo Manchester City.

Portugal, que é o detentor do troféu, integra o Grupo F do Euro 2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para 15 de junho, diante dos húngaros, em Budapeste, antes de defrontar os germânicos, em 19, em Munique, e os franceses, em 23, novamente na capital magiar.

Até à partida para Budapeste, marcada para 10 de junho, a seleção nacional vai realizar dois encontros de preparação, com a Espanha, em Madrid, a 4 de junho, e com Israel, cinco dias depois, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.