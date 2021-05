Florentino espera Itália “muito forte”

O médio Florentino espera uma Itália “muito forte, com jogadores de muita qualidade e garra”.

Apesar disso, o internacional Sub-21 acredita no triunfo da equipa das quinas e dá conta das qualidades de Portugal: “Os pontos fortes são a qualidade que temos com bola, a reação que temos à perda da bola e a união da equipa”.

Questionado sobre a primeira fase – imaculada – da Seleção de Rui Jorge no Europeu da categoria, Florentino coloca “água na fervura”. “Só nos pode dar motivação. As expectativas não ganham jogos. Se não dermos o máximo, as expectativas de nada valem. O grupo vai continuar unido como na fase de grupos e dar o máximo. É esse o nosso foco.”

Na fase de grupos, realizada no mês de março, Portugal venceu Croácia (1-0), Inglaterra (2-0) e Suíça (3-0).

Agora, Portugal vai defrontar a Itália no dia 31 de maio, em Ljubljana, pelas 20h00.