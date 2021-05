Época goleadora dá motivação acrescida a André Silva para o Euro 2020

André Silva foi o porta-voz da seleção nacional no primeiro dia de trabalhos para preparar a fase final do Euro 2020. O avançado do Eintracht Frankfurt diz estar muito motivado depois de ter apontado 29 golos em 34 jogos disputados.

"Estou muito motivado e confiante pela época que fiz, é algo que me deixa orgulhoso e traz ainda mais confiança para dar o meu melhor pela seleção. As fases boas e más tornaram-me neste jogador e sei que posso ajudar muito a seleção. Temos muita qualidade e somos um conjunto forte. Sinto a equipa bem e animada para o que aí vem", disse.

O internacional português reconhece que o estatuto de campeões europeus adiciona responsabilidade, mas o foco da equipa é evoluir.

"Posso prometer apenas muito trabalho, dedicação e disciplina. Somos os atuais campeões europeus mas, neste momento, estamos apenas focados em evoluir como equipa", prosseguiu.

A seleção nacional faz dois amigáveis antes da fase final do Europeu, com a Espanha, no dia 4 de junho, e com Israel, a 9 de junho.