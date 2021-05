Benfica "pode interessar" a Buffon, revela agente

O agente do guarda-redes Gianluigi Buffon, Silvano Martina, admitiu à RTP que não teve qualquer contacto com o Benfica com vista uma transferência do internacional italiano, mas que a opção pode agradar a Buffon.

"Se o Benfica nos ligar, pode interessar, seguramente. É um clube que lhe pode interessar. Mas não tive qualquer contacto com o Benfica, nem com intermediários, nem sequer diretamente", disse.

O representante de Buffon voltou a recordar que o guarda-redes esteve perto de se transferir para o FC Porto: "Falámos com o FC Porto, com Conceição e com o agente dele. Estavam muito interessados, mas depois chegou a Juventus e ele foi para lá".

Buffon já confirmou que vai voltar a despedir-se da Juventus, clube que regressou há dois anos, depois de uma temporada no Paris Saint-Germain. Apesar dos 43 anos, o guardião quer continuar a jogar ao mais alto nível.