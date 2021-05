Sem a tiara, mas com outras joias. Exposição de D.Maria II abre no Palácio da Ajuda

Rainha aos 15 anos, mãe de 11 filhos. Quem foi D.Maria II?

“D.Maria tem sangue real do mais puro”. É desta forma que o historiador José Miguel Sardica traça o perfil da regente. “Ela é Bragança pelo lado do pai, é Habsburgo pelo lado da mãe, ela é Bourbon pelo lado da avó, portanto está parentada com as melhores casas reais”, explica o comissário da exposição.

Depois de uma guerra civil sangrenta, tornou-se Rainha aos 15 anos, transformando-se na “mais jovem monarca da Casa Real em Portugal da contemporaneidade”, indica Sardica. “É D.Maria II, vinda de uma família de antigo regime, que vai lançar Portugal numa nova fase da sua História que é a fase da contemporaneidade liberal”, considera o comissário da exposição.

Casada três vezes, D. Maria II só teve filhos no terceiro casamento com D.Fernando von Sachsen-Coburg-Gota, artista exímio que mereceu o cognome de “Rei Artista”. Na exposição é mostrado este lado familiar, sobre o casamento com D.Fernando, a família real e os filhos. Mostrados são, por exemplo, diz Sardica, “os esboços do Rei D.Fernando sobre os filhos. Ele pintava os filhos. Temos cartas dos infantes para a sua mãe, a Rainha”.