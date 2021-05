Festival literário Fólio regressa presencialmente a Óbidos em outubro

O Fólio, o Festival Literário Internacional de Óbidos, regressa em 2021, ao formato presencial, depois de no ano passado ter sido adiado devido à pandemia. A edição deste ano irá decorrer entre 14 e 24 de outubro na vila literária.

Em comunicado, a Câmara de Óbidos diz que “estarão reunidas as condições de segurança para a sua realização no último trimestre deste ano”. Segundo a autarquia, o Fólio “será o primeiro evento a ser retomado, no seu formato original, desde que a pandemia, causada pela Covid-19, provocou uma paragem abrupta na atividade cultural da vila”.

Na edição deste ano, que terá como tema principal “O Outro”, o Fólio vai contar com o trabalho de vários curadores para organizar as diversas iniciativas que fazem o festival.

Ana Sousa Dias e Pedro Sousa vão comissariadas o Fólio Autores que promove uma série de conversas com escritores nacionais e internacionais.

Ana Sofia Godinho terá a seu cargo o Fólio Educa pensado para o publico infantojuvenil; já Mafalda Milhões mantém-se à frente do Fólio Ilustra dedicado à ilustração. Haverá ainda a Folia, com programação a cargo da Fundação Inatel e que tem promovido a animação musical no evento e o Folia Mais que está a cargo do livreiro José Pinho, um dos criadores do Fólio.

Segundo o comunicado, “as principais mesas de escritores e sessões do evento” vão decorrer numa tenda na Praça de Santa Maria. A lotação será limitada, com a emissão de bilhetes gratuitos. Assim será assegurada a marcação de lugares “para garantir o cumprimento da lotação do espaço”. O mesmo acontecerá na tenda dos concertos, o Palco Inatel, que ficará localizada na Cerca do Castelo.

Criado em 2015, o Fólio já levou a Óbidos escritores de renome internacional como Salman Rushdie ou V.S. Naipaul. Ao público, o festival oferece além de conversas com escritores, lançamentos de livros, debates, sessões de autógrafos, exposições e concertos.