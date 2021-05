Bruno Vieira Amaral vence Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco

“Uma Ida ao Motel e outras histórias”, o livro do escritor Bruno Vieira Amaral, editado em 2020 pela Quetzal venceu o Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco, atribuído pela Associação Portuguesa de Escritores e pela Câmara de Vila Nova de Famalicão.

O júri constituído por Annabela Rita, António Carlos Cortez e Cândido Oliveira Martins decidiu, por unanimidade, a escolha deste livro que reúne 30 contos.

Na ata o júri explica que face às obras a concurso “o volume de trinta contos de Bruno Vieira Amaral destaca-se da restante produção recebida”.

Nas palavras dos jurados, o livro do autor que já venceu o Prémio José Saramago, “congrega uma apurada técnica narrativa com uma imaginação de universos de linguagem e de personagens que, saídos do real quotidiano e urbano, moldam uma visão do mundo que é a um tempo realista e irónica, e não raro, trágica…”

No valor de 7.500 euros, o Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco distingue um livro que mostra um mosaico de personagens, onde o autor mostra o seu universo literário já trabalhado em romances como “As Primeiras Coisas” ou “Hoje Estarás Comigo no Paraíso”.

Nascido em 1978, Bruno Vieira Amaral já venceu, entre outros, os Prémios Fernando Namora, Pen Clube Narrativa e Novas Literaturas.

Formado em História Moderna e Contemporânea pelo ISCTE, além de escritor, é crítico literário, tradutor, e, atualmente, cronista no jornal Expresso.

O seu primeiro romance, “As Primeiras Coisas”, publicado em 2013, foi considerado livro do ano para a Revista Time Out. Em 2015 recebeu o Prémio Literário José Saramago.

O seu segundo romance, “Hoje Estarás Comigo no Paraíso”, deu-lhe o Prémio Tabula Rasa para melhor obra de ficção e, em 2018, ficou no 2º lugar do prémio Oceanos.

Além de outros livros, como o “Guia Para 50 Personagens da Ficção Portuguesa”, Bruno Vieira Amaral assina “Aleluia!”, um livro de não-ficção sobre minorias religiosas em Portugal editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e está nesta altura prestes a editar uma biografia do escritor José Cardoso Pires.

Instituído em 1991, o Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco destina-se a galardoar anualmente uma obra em língua portuguesa de um autor português ou de país africano de expressão portuguesa.

Nas 29.ª edições do galardão já foi atribuído aos escritores Mário de Carvalho, Teresa Veiga, Maria Isabel Barreno, Maria Velho da Costa, Maria Judite de Carvalho, Miguel Miranda, Luísa Costa Gomes, José Jorge Letria, José Eduardo Agualusa, José Viale Moutinho, António Mega Ferreira, Teolinda Gersão, Urbano Tavares Rodrigues, Manuel Jorge Marmelo, Paulo Kellerman, Gonçalo M. Tavares, Ondjaki, Afonso Cruz, A. M. Pires Cabral, Eduardo Palaio, Hélia Correia, Ana Margarida de Carvalho e Francisco Duarte Mangas.