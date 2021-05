Bruno Vieira Amaral vence Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco

“Uma Ida ao Motel e outras histórias”, o livro do escritor Bruno Vieira Amaral, editado em 2020 pela Quetzal venceu o Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco, atribuído pela Associação Portuguesa de Escritores e pela Câmara de Vila Nova de Famalicão.

O júri constituído por Annabela Rita, António Carlos Cortez e Cândido Oliveira Martins decidiu, por unanimidade, a escolha deste livro que reúne 30 contos.

Na ata o júri explica que face às obras a concurso “o volume de trinta contos de Bruno Vieira Amaral destaca-se da restante produção recebida”.

Nas palavras dos jurados, o livro do autor que já venceu o Prémio José Saramago, “congrega uma apurada técnica narrativa com uma imaginação de universos de linguagem e de personagens que, saídos do real quotidiano e urbano, moldam uma visão do mundo que é a um tempo realista e irónica, e não raro, trágica…”

No valor de 7.500 euros, o Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco distingue um livro que mostra um mosaico de personagens, onde o autor mostra o seu universo literário já trabalhado em romances como “As Primeiras Coisas” ou “Hoje Estarás Comigo no Paraíso”.