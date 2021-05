O presidente do Sporting foi suspenso por 45 dias e multado em 7650 euros pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol.

Em causa, declarações prestadas por Frederico Varandas a 23 de outubro do ano passado, antes da partida para os Açores.

Nessas declarações, Varandas lembrou as escutas do Apito Dourado e considerou que o líder do FC Porto "não podia ser dirigente do que quer que fosse num país de primeiro mundo."



