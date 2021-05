Crescem pedidos para adoção de crianças órfãs na Índia, diz religiosa

De acordo com o testemunho desta irmã, há um “sentimento de pânico entre as pessoas muito palpável”, perante o " patético colapso de todo o sistema , especialmente o sistema nacional de saúde”. E revela que todos os dias chegam notícias da morte “de sacerdotes, irmãs, leigos, colaboradores, amigos e animadores de pequenas comunidades” católicas.

A mensagem fala ainda do enorme “sentimento de impotência” que todos sentem, e assegura que a Igreja católica está mobilizada para tentar acudir às situações mais difíceis.

“As nossas dioceses e congregações religiosas estão a unir-se como grupo de trabalho para estar ao lado das pessoas, ajudando as instituições com recursos e cuidados médicos. Estamos a preparar um serviço de aconselhamento online grátis, 24 horas por dia, para ensinar a lidar com o pânico. Procuramos alimentar as pessoas que têm falta de alimentos e, em alguns lugares, organizamos serviços de ambulâncias para transportar os doentes para os centros Covid-19”, indica ainda esta religiosa, que apela à oração de todos.

“O Senhor”, diz, “é o único que nos pode ajudar. Hoje precisamos das vossas orações”.

A Fundação AIS lançou um apelo aos benfeitores e amigos da instituição em Portugal, alertando-os para a urgência da ajuda à Igreja na Índia no contexto da emergência provocada pela pandemia do coronavírus.