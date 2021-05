NATO tem novos desafios, salienta Conselho de Estado

O Conselho de Estado salienta a importância da NATO como instituição promotora da paz e salienta a necessidade e capacidade de se adaptar a novos desafios, nomeadamente a exigência de uma maior coesão interna entre os membros da Aliança Atlântica.

“No contexto das intervenções foi destacada a importância da Aliança Atlântica como instituição político-militar promotora da paz, da segurança e do reforço das relações transatlânticas, fundada nos valores da liberdade, dos direitos humanos, da democracia e do Estado de Direito, bem como a capacidade de se adaptar e de enfrentar os novos desafios que exigem uma maior coesão interna e cooperação entre os Estados-membros”, lê-se no comunicado final da reunião do Conselho de Estado que decorreu esta quarta-feira no Palácio da Cidadela em Cascais e que contou com a presença do secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg.

A reunião teve como tema “NATO, situação e perspetivas” e começou com uma exposição por parte do convidado, seguindo intervenções dos conselheiros de Estado. Dessas intervenções resultou o comunicado final divulgado na página oficial da Presidência da República.