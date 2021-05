Trabalhadores da Soflusa juntam-se à greve da Transtejo em junho

Os trabalhadores da Soflusa voltam à greve em junho, mas desta vez com dois dias, a 16 e 17 de junho. A decisão foi aprovada em plenário realizado no Barreiro, soube a Renascença junto de fonte sindical.

Ou seja, tal como aconteceu no dia 20 (de maio), as ligações por barco no Tejo voltam a estar fortemente condicionadas ao longo do dia, mas, sobretudo, nas horas de ponta da manhã e do fim do dia.

É que já a semana passada, os trabalhadores da Transtejo tinham decidido avançar com nova greve, de dois dias, para essas mesmas datas.

A decisão surge por falta de resposta da Administração do Grupo Transtejo/Soflusa à reivindicação de aumentos salariais, embora os sindicatos não culpem os responsáveis das empresas, mas sim o Ministro das Finanças, João Leão, que não autoriza os aumentos.

Se a situação persistir, as greves, decretadas por todos os sindicatos representativos dos trabalhadores das duas empresas fluviais, poderão tornar-se mais prolongadas a cada pré-aviso que é entregue.