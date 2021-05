Que morte “tão estúpida”. APSI pede fiscalização de balizas porque “legislar não chega”

"O Estado não pode simplesmente legislar. Não chega", defende Sandra Nascimento, presidente da Associação Portuguesa de Segurança Infantil (APSI), a propósito da morte de uma criança num colégio de Leiria, depois de atingida por uma baliza – algo que não acontecia há quase 20 anos.

De acordo com a lei, as balizas têm de ser fixas, seguras e alvo de manutenção contínua. É o que diz a legislação publicada em 2003, com um requisito geral de segurança que, traços gerais, refere de forma expressa que todos estes equipamentos tenham de ser seguros durante todo o seu tempo de utilização normal e previsível.

Mas a presidente da APSI considera que é preciso ir mais além, pois “é comum o Estado lavar as mãos”.

“Isto é uma responsabilidade partilhada e não é suficiente legislar. Há que chamar ‘à pedra’ quem faz a fiscalização", sublinha Sandra Nascimento em declarações à Renascença, lamentando que, na maioria dos casos, a legislação não seja clara quanto à responsabilidade pela fiscalização destes equipamentos.