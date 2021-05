Proteção de dados. Em três anos, Portugal aplicou oito coimas e a maior foi retirada devido à pandemia

Para o advogado João Leitão Figueiredo, da CMS Rui Pena & Arnaut, a decisão da CNPD em relação ao hospital do Barreiro, apesar de compreensível, é "perigosa".

"A CNPD não altera a valoração jurídica que faz da conduta do Centro Hospitalar do Barreiro-Montijo", ressalva.

No entanto, aquilo que preocupa o advogado nesta decisão é a mensagem que poderá passar para outras entidades.

"Há aqui um risco significativo, na medida em que esta era a decisão mais impactante no ordenamento jurídico português e, para todos os efeitos, ela vai desaparecer", considera João Leitão Figueiredo.

"Admito que possa passar a mensagem de que, como estamos num contexto pandémico, a privacidade fica para segundo plano e os riscos que as entidades correm ao desrespeitar a legislação possam ser aqui vistas como um pensamento secundário ou uma obrigação menor", explica.

A CNPD rejeita que haja algum perigo do género na decisão de retirar a coima. "As entidades públicas sabem que a CNPD é rigorosa, e se achar que a coima é a medida de correção mais adequada, será essa que vai aplicar", diz Clara Guerra.

A responsável da CNPD considera que está claro o facto de as entidades públicas não estarem isentas de coimas e de que o regulador avalia sempre caso a caso. "A situação é de exceção, não é a regra", afirma.

"O 'enforcement' em Portugal é bastante frágil"

Se olharmos para o "tracker" de aplicação do RGPD em toda a Europa, criado pela CMS Rui Pena & Arnaut, que junta todas as sanções aplicadas pelos reguladores nos vários países europeus (aquelas que são divulgadas), é possível verificar duas coisas: em primeiro lugar, Portugal é um dos países com menos coimas aplicadas nos últimos três anos. Só a Croácia e a Islândia têm menos decisões publicadas do que Portugal. Espanha, o país com mais sanções aplicadas, só em 2020 aplicou 134 coimas.

Por outro lado, verifica-se que a CNPD não divulga as deliberações de todas as coimas que aplica. A ferramenta mostra apenas quatro sanções aplicadas em Portugal, metade das que foram aplicadas, sendo que a única identidade identificada é a do Hospital do Barreiro.

A Comissão Nacional de Proteção de Dados argumenta que não divulga a identidade das outras entidades porque considera essa divulgação uma "sanção acessória".

"A nossa lei tem uma norma que diz que é possível, em coimas superiores a 100 mil euros, dar publicidade específica a essa sanção. Portanto, considera - e bem - que a divulgação do nome dos infratores é uma sanção acessória. Portanto nós não fazemos essa divulgação", explica Clara Guerra.

No caso do Hospital do Barreiro, o único nome revelado, não foi a CNPD a revelar a identidade do alvo da sanção.

A explicação para o facto de apenas quatro deliberações de coimas estarem no site da CNPD está relacionada com isto: uma vez que não pode revelar a identidade do infrator, é necessário anonimizar todos os processos antes de os publicar - um trabalho que a comissão diz "não ter possibilidade de fazer" em tempo útil, com os poucos recursos que tem.

João Leitão Figueiredo não concorda com o entendimento do regulador sobre a identificação dos sancionados. Para o advogado, esta "é absolutamente crucial". Admite que haja anonimização de processos "quando estamos a falar de pessoas individuais ou pequenos negócios". Mas no caso de grandes empresas, "não haver conhecimento público contribui negativamente para que o mercado continue algo indisciplinado e afastado destas matérias em termos de conformidade", considera o advogado, que lembra que a divulgação é "o padrão a nível europeu".

"Se nós atentarmos àquilo que se passa em Espanha, por exemplo, aquilo que se passa no Reino Unido, mesmo em França, existe um conhecimento de quem são as entidades que são alvo da aplicação de uma coima."

No que toca ao valor das coimas aplicadas, segundo um relatório do escritório de advogados DLA Piper, com dados até ao final de 2020, Portugal estava a meio de uma tabela de 28 países.

Com a retirada da coima ao hospital do Barreiro, Portugal passa diretamente para o final da tabela, ficando apenas acima da Estónia, Liechenstein e Islândia.