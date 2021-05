Nova ligeira subida do R em dia com mais um morto e 594 infetados

Veja também:

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais um mortos e 594 infetados com Covid-19. O boletim diário da Direção-Geral da Saúde aponta ainda para nova ligeira subida do valor do R para 1,07 quer a nível nacional, quer no continente.

A única vítima mortal registou-se na Madeira e tinha mais de 80 anos.

Quanto a novos casos, a região de Lisboa e Vale do Tejo regista quase metade das novas infeções (280), seguida do Norte com 185 novos casos. A região Centro regista 64 novos casos, o Algarve 18 e o Alentejo 13. Nas regiões autónomas, os Açores contam com 26 novas infeções e a Madeira oito.

O número de novos casos nas faixas etárias entre os 20 e os 29 anos e entre os 30 e os 39 anos superam os 100 novos casos diários. No total, representam 37% do total das novas infeções nas últimas 24 horas.

O número de casos ativos voltou a subir esta quarta-feira. São agora 22.347, mais 176 do que ontem. Já o número de pessoas com Covid internadas nos hospitais recuou para 233, menos quatro do que ontem, dos quais 53 em cuidados intensivos (mais um do que ontem).

Desde o início da pandemia, Portugal registou 846.434 casos positivos da doença, dos quais 17.022 morreram e 807.065 conseguiram recuperar.

Ainda segundo informação da DGS, em Portugal continental, foram administradas até ao momento 5.078.712 vacinas, sendo que 1.572.242 pessoas já têm o esquema vacinal completo e 3.506.470 pessoas têm a primeira dose.