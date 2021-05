Netos de companhia. O ponto final na solidão dos idosos de Seia

Esta ideia surgiu com a falta de apoio aos idosos que estão em casa, àqueles que não estão em instituições, para complementar o que é feito pelas IPSS, a nível da alimentação e cuidados médicos, promovendo o envelhecimento ativo, começámos no dia 1 de março em Alvoco, em que temos sinalizadas 34 pessoas e estamos agora a caminhar para Loriga, onde há 50 pessoas sinalizadas.

“Eles andam-me a enganar”, deixa-se rir Artur Ferreira que vive sozinho, mas desde março que os seus dias ganharam nova cor. “Nem tenho palavras para estas minhas netas que me apareceram há pouco tempo. Olhe vêm-me cá dar um bocadinho de conversa que é um grande conforto e fazem-me ver que eu não estou sozinho de todo, é o que me dá consolo ter as visitas destas meninas, o que a gente quer é ter algum carinho”, admite Artur, viúvo a residir sozinho.

Em Seia, ao todo serão 300 pessoas, o nosso objetivo é ampliar para Gouveia e Oliveira do Hospital, na ordem das 1000 pessoas, temos trabalho para os próximos anos”, prevê o responsável, acrescentando que a iniciativa como o nome indica “pretende fazer um bocadinho de companhia, principalmente nesta fase da pandemia, mais do que nunca é importante este projeto, vamos falar, mas principalmente ouvir as histórias, numa situação de itinerância em que estamos semanalmente com eles”, conta Orlando. Prevista está também a criação dos ‘espaços dos avós’.



“Em Vasco Esteves de Baixo, a freguesia disponibilizou-nos uma casa, ou seja, trazer os idosos para um espaço comum onde possamos fazer atividades em conjunto”, revela, admitindo o alargamento a outras freguesias.

Objetivo é chegar a 1.000 idosos

As netas, voluntárias da Cruz Vermelha de Seia, oferecem a Artur uma moldura dele com elas, deixando-o sem palavras, comovido. Os presentes do dia de anos foram feitos à mão pelas novas netas que Artur Ganhou. Liliana Ramos, 26 anos, socióloga, além de coordenadora do projeto Netos de Companhia, tem um novo avô com quem também aprende. “Os conselhos que eu dou aos jovens é que se portem sempre bem e que tratem sempre bem os velhinhos, porque amanhã são vocês, onde hoje estou, quem semeia ventos colhe tempestades”, avisa Artur, observando Liliana a acenar positivamente.

Entre o grupo de voluntários que acompanharam Liliana estão alunas do IG- Escola Profissional de Gouveia, estagiárias de animação sociocultural e informática que aplaudem a inclusão dos mais velhos.