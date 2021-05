Lisboa. Farmácias estão a fazer entre cinco e seis mil testes Covid-19 por semana

As farmácias de Lisboa estão a fazer em média de cinco a seis mil testes Covid-19 por semana.

De acordo com a Associação Nacional de Farmácias (ANF), o número tem aumentado desde 31 de março, quando arrancou o programa “Lisboa protege”, que permite aos residentes fazerem dois testes gratuitos por mês.

Já quanto às empresas a adesão é muito inferior.

A ANF diz à Renascença que foram pedidos apenas cerca de 30 vouchers que dão acesso ao teste nas farmácias, sendo que o número dos que realmente o fizeram é residual.

Ao abrigo deste programa as empresas e os comerciantes do concelho de Lisboa podem pedir dois testes por mês por cada trabalhador, mesmo que resida fora do concelho.

Num universo de 5.100 empresas estão inseridos mais de seis mil trabalhadores e, segundo, as contas do jornal “Público”, mais de metade das empresas são restaurantes e as restantes são comércios.