Jovem agredido e atropelado no Seixal. PGR já abriu inquérito

A Polícia de Segurança Social (PSP) já identificou "todos os intervenientes nas agressões" a um jovem que, na quinta-feira, dia 20 de maio, acabou por ser atropelado na Estrada Nacional (EN) 10-2 no Seixal, após ter sido vítima de uma alegada prática de "bullying"



Em resposta escrita à agência Lusa, a Direção Nacional da PSP confirmou "a veracidade do vídeo captado na passada quinta-feira, no Seixal", que foi partilhado na terça-feira nas redes sociais, em que se vê um grupo de alunas a agredir um rapaz e a persegui-lo, levando-o a atravessar a EN 10-2 e a ser atropelado por uma viatura que circulava na via.

Com pouco mais de um minuto, o vídeo começa com uma jovem a dar um murro no ombro do rapaz, vítima que depois tentou seguir caminho, mas foi perseguido pelo grupo de alunas, ouvindo-se alguém a dizer "ele está a chorar" e "isso é 'bullying'".

O grupo de jovens estava junto ao passeio da EN 10-2, em Vale da Romeira, Seixal, e quando o rapaz tentou fugir atravessou a estrada e acabou por ser atropelado por uma viatura que circulava nesta via, inclusive vê-se e ouve-se no vídeo o estrondo do embate.

Além de confirmar a veracidade do vídeo, a Direção Nacional da PSP informou também que "registou o acidente, tendo já identificado todos os intervenientes nas agressões, em estreita colaboração com a escola", sem avançar mais informação sobre a ocorrência, nomeadamente o estado em que se encontra a vítima.

"Do ocorrido foi também dado conhecimento à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) e ao Ministério Público da área", referiu a PSP.