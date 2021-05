Final da Champions atrai três mil pessoas ao Porto. DGS deixa recomendações à FPF

Veja também:

A final da Liga dos Campeões, que se realiza no Estádio do Dragão no próximo sábado, fez disparar as reservas de hotéis na cidade do Porto. De acordo com a estimativa do Presidente da Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo (APHORT), o evento estará na origem de cerca de três mil reservas.

“Houve um aumento da procura nestas últimas semanas, que nós acreditamos que esteja relacionado com esse jogo. Estamos a falar na ordem das duas e três mil pessoas. Prevemos a chegada destes turistas entre sexta e sábado”, adiantou, em entrevista à Renascença, Rodrigo Pinto Barros.

Inicialmente, o Governo garantiu que os adeptos que chegassem a Portugal para assistir ao jogo estariam menos de 24 horas em território nacional e em 'bolha', desde a chegada até ao regresso ao país de origem. No entanto, a três dias da final, a UEFA diz que não é obrigatório que os adeptos ingleses se desloquem apenas no dia do jogo.

Questionada sobre eventuais recomendações à autarquia do Porto, aos adeptos e à entidade organizadora, a Direção-Geral da Saúde adiantou, em resposta à Renascença, que já emitiu um conjunto de regras para a realização do evento, “cuja organização é da responsabilidade da Federação Portuguesa de Futebol”.

Entre as recomendações estão a “testagem do público, a existência de dois lugares de intervalo entre espectadores, entradas e saídas com circuitos próprios e separados, ou a organização de filas de espera que garantam o distanciamento de dois metros, entre pessoas não coabitantes, nas áreas de espera e de atendimento”.