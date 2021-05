Champions. Secretário de Estado confia que "esmagadora maioria" dos adeptos respeitará restrições

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, acredita que a "esmagadora maioria" dos adeptos presentes na final da Liga dos Campeões, no sábado, no Estádio do Dragão, no Porto, respeitará as condições de segurança impostas pela organização.



À margem de uma visita ao pavilhão do Ginásio Clube Olhanense, em Olhão, o secretário de Estado mostrou-se otimista quanto à presença de milhares de adeptos ingleses em Portugal para assistir ao jogo:

"Desde a primeira hora, o Governo entendeu-se com a Federação Portuguesa de Futebol [FPF] e, por consequência, com a própria UEFA de que a esmagadora maioria dos espetadores teriam de cumprir condições muito especiais. E a informação que tenho, e ainda hoje [esta quarta-feira] pedi essa informação à FPF, é que isso está a ser cumprido."

"Fura-bolhas" não preocupam o Governo

Há notícias de adeptos fora da "bolha de segurança", que contemplava que os ingleses viajassem apenas no dia do jogo. Algo que não preocupa João Paulo Rebelo, pois o país já "está a receber ingleses sem restrições", no cômputo geral, e o que estava acordado "está a ser cumprido".

"A esmagadora maioria dos espetadores vir em voos 'charter', garantidamente, estarem todos absolutamente testados à Covid-19 com teste PCR, serem depois encaminhados para as zonas de fãs, onde levantarão os seus bilhetes e, depois, no final do jogo, reencaminhados para o aeroporto.", sublinhou o secretário de Estado do Desporto.

João Paulo Rebelo frisou que a final da Liga dos Campeões "só acontece" no Porto porque, "nos países onde estava pensado acontecer", a reação à pandemia "não está tão bem encaminhada como em Portugal". Logo, este evento "valoriza o país", sem "colocar em causa" o trabalho feito.

A final da Liga dos Campeões, entre Chelsea e Manchester City, está marcada para sábado, às 20h00, no Estádio do Dragão, no Porto.