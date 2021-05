Volta a Espanha de 2022 arranca nos Países Baixos

A edição de 2022 da Volta a Espanha partirá de Utrecht, dos Países Baixos, segundo anunciou, esta quarta-feira, a organização da prova.

Utrecht era para ter recebido a primeira etapa da Vuelta em 2020, no entanto, a pandemia da Covid-19 obrigou à alteração do percurso. Agora, regressa aos Países Baixos, para as três primeiras etapas da corrida.

Em declarações reproduzidas no site oficial da Volta a Espanha, o diretor da competição, Javier Guillén, congratulou-se com o regresso aos Países Baixos, "que são a nação quintessencial do ciclismo".

"É algo que queríamos fazer há muito tempo. Os Países Baixos são uma garantia de sucesso em termos de organização e não tenho dúvidas de que, apesar da complexidade da situação atual, iremos conseguir organizar o evento de forma segura e com sucesso", afirmou.

Esta será a segunda vez que a Volta a Espanha em bicicleta parte dos Países Baixos. A primeira foi em 2009, com arrancada em Assen.

A etapa inaugural da 77.ª edição da Vuelta será um contrarrelógio em Utrecht. Já a segunda partirá de 'S-Hertogenbosch e regressará a Utrecht, ao passo que a terceira terá partida e chegada em Breda.