João Almeida em segundo na 17.ª etapa da Volta a Itália

João Almeida foi segundo classificado na 17.ª etapa da Volta a Itália, esta quarta-feira. O vencedor do dia foi o irlandês Daniel Martin.

O ciclista português, da Deceuninck-QuickStep, chegou a Sega di Alba a 13 segundos de Martin (Start-up Nation). João Almeida atacou com Simon Yates (BikeExchange) o grupo dos favoritos, partindo à perseguição do vencedor da etapa, que se isolara mais cedo. A 800 metros, deixou o britânico para trás e seguiu sozinho para a meta.

O camisola rosa do Giro, o colombiano Egan Bernal (INEOS), foi sétimo na tirada, a 1m23s de Dan Martin. Com a bonificação de seis segundos, João Almeida ganhou-lhe e aos restantes favoritos 1m16s, o que lhe permite subir ao oitavo lugar da classificação geral individual. Passa a estar a 8m45s de Bernal e a 5m22s do pódio, cujo último lugar é ocupado por Yates, terceiro na 17.ª etapa e a quem o português ganhou 32 segundos.

A 18.ª da Volta a Itália ligará, na quinta-feira, Rovereto a Stradella, sobre 231 quilómetros, com um prémio de montanha de quarta categoria.