Hóquei em patins. FC Porto derrota Benfica na Luz

O FC Porto venceu na visita ao Benfica, por 5-3, no terceiro jogo dos “play-off” do campeonato nacional de hóquei patins, mantendo-se na luta por um lugar na final depois das duas derrotas no Porto.

A equipa treinada por Alejandro Dominguez colocou-se em vantagem aos quatro minutos, por Lucas Ordoñez, mas o FC Porto reagiu com golos de Tomás Mena e Carlo Di Benedetto ainda antes do intervalo.

O FC Porto entrou mais forte no segundo tempo, e Cocco e Rafa ampliaram a vantagem portista para 4-1. Foi então altura de o Benfica reagir, com Carlos Nicolia e Lucas Ordoñez marcarem, deixando o Benfica a um golo do empate.

Apesar do esforço encarnado, foi o FC Porto a fechar a contagem, no último lance do jogo, por Tomás Mena, numa altura em que o Benfica prescindiu de ter guarda-redes.

O jogo 4 está marcado para o pavilhão da Luz a 30 de maio.

Na outra meia-final, o Sporting carimbou o passaporte para a final do campeonato.

Os leões voltaram a derrotar o OC Barcelos, por 3-2, e conseguiram o terceiro triunfo nas meias-finais.

Os golos dos verde e brancos foram apontados por Matias Platero, Toni Pérez e Romero. Pelos barcelenses bisou Luís Querido.