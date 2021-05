O comentador da Renascença afirma que a "festa do Sporting mostra que a pandemia está controlada" e que não há razão para acenar com o eventual regresso do estado de emergência.

No espaço de opinião do programa As Três da Manhã, Henrique Raposo olhou para as medidas anunciadas na terça-feira ao fim da tarde, face ao agravamento da pandemia em Lisboa e Vale do Tejo.

Considera que Costa "deu um triste espetáculo" e optou por um "nim" ao ter dito, por um lado, que a situação é grave e que é necessário tomar medidas, mas, por outro lado, recusa "fazer a ligação óbvia entre a festa do Sporting – que tem como principal culpado o seu amigo Eduardo Cabrita e o seu amigo Fernando Medina".