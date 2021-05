Foi há 75 anos que o Belenenses viveu o seu dia mais "mágico"

No dia 26 de maio de 1946, o Clube de Futebol Os Belenenses sagrou-se campeão nacional de futebol da I Divisão. É o único título reconhecido oficialmente a este emblema centenário. Patrick Morais de Carvalho recorda um dia "mágico" da história do clube a que preside.

Em entrevista a Bola Branca, o atual presidente do Belenenses lembra um título que foi arrancado a ferros perante a oposição do Benfica.

"O Belenenses chegou à última jornada e precisava de vencer o jogo em Elvas e, à mesma hora, o Benfica recebia o Vitória de Guimarães. Como consideramos que no Belenenses é sempre contra tudo e todos, o Benfica nessa semana envia um treinador para o Elvas, que era o Valadas, e o Belenenses viajou para Elvas com a equipa dividida por vários automóveis. A viagem foi muito atribulada e durou seis horas. Logo no início do jogo, o Belenenses sofreu um golo e o Benfica começou cedo a marcar ao Vitória. Na segunda parte, conseguimos dar a volta e vencemos o jogo. Um dos golos foi do Andrade, que é o único jogador dessa equipa que ainda está vivo", relata o dirigente belenense.

O Clube de Futebol os Belenenses tem reconhecido o título de 1945/1946 mas tenta junto da Federação Portuguesa de Portugal o reconhecimento de mais três campeonatos nacionais, tal como o Sporting:

“Temos três campeonatos de Portugal e há uma Comissão de historiadores que está a analisar o tema e vamos aceitar a sua decisão até porque assinei um documento nesse sentido na Federação”.