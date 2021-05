Dois para um lugar. Arouca e Rio Ave iniciam combate pela vaga na I Liga

A formação do escalão secundário, comandada por Armando Evangelista, terminou o campeonato com nove vitórias seguidas, falhando o segundo lugar e a subida direta por um ponto.

O Rio Ave, orientado por Miguel Cardoso, despediu-se da edição 2020/21 da I Liga com um triunfo no terreno do lanterna-vermelha Nacional, pondo fim a uma série de 11 jogos sem vencer, sem, no entanto, evitar a posição de "play-off", a um ponto do Marítimo.

O Rio Ave disputa o principal escalão há 13 temporadas, desde 2008/09, num total de 27 presenças, enquanto o Arouca conta quatro épocas seguidas entre os grandes, entre 2013/14 e 2016/17. O clube arouquense desceu ao Campeonato de Portugal em 2018/19 e voltou à II Liga esta temporada. Pode alcançar duas subidas consecutivas, à imagem do que aconteceu com o Vizela, 2.º classificado da II Liga, atrás do campeão Estoril.

A segunda mão do "play-off" está marcada para domingo, às 19h00, em Vila do Conde.