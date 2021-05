Descontentes com Liga, FPF e Governo, clubes ponderam criar nova associação

Há temas como o IVA dos bilhetes ou os milhões de euros gastos em seguros — que os clubes continuaram a pagar apesar da pandemia – que só poderão ser resolvidos com alterações legislativas. Até agora, pouco ou nada foi feito nesse sentido. O inconformismo dos clubes estende-se a outras matérias, com forte impacto nas suas finanças, como seja o facto de estarem impedidos de celebrar contratos de patrocínio que concorram diretamente com os patrocinadores oficiais da Liga Portugal.

Ainda que esta nova entidade não seja formalmente constituída, é ponto assente que os presidentes dos clubes irão assumir as rédeas das conversações com o Governo, pois concluíram que nem a Liga de Clubes, liderada por Pedro Proença, nem a Federação Portuguesa de Futebol, presidida por Fernando Gomes, foram capazes, até hoje, de convencer o executivo a olhar de forma distinta para a indústria do futebol.

Bola Branca sabe que, no caso de Pedro Proença, não está em causa a forma como tem gerido a Liga Portugal. Está, sim, a alegada incapacidade do antigo árbitro para resolver, com os diferentes agentes e com o Governo, o vasto conjunto de problemas com que os clubes se debatem.

O comunicado que saiu do encontro da Mealhada é como que um primeiro caderno de encargos que os dirigentes querem discutir diretamente com o executivo. Vai desde os quadros competitivos à centralização da comercialização dos direitos televisivos e à distribuição das receitas das apostas, passando por temas como os seguros de acidentes de trabalho, as linhas de financiamento garantidas pelo Estado ou a fiscalidade ao nível dos bilhetes e dos residentes não habituais.

Para o próximo dia 2 de junho, está marcada uma assembleia geral da Liga Portugal, na qual será discutida e votada uma "Carta Aberta ao Governo" para expressar o desagrado dos clubes pelo "tratamento injustificável" ao futebol.

A Renascença sabe, ainda, que a aprovação do documento não evitará que os clubes, representados por um núcleo duro de quatro ou cinco presidentes – que podem até não ser dos grandes (Sporting, FC Porto, Benfica) — assumam, já a partir do próximo mês, as conversações com o Governo para a resolução deste conjunto de reivindicações.