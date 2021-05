Bruno Paixão termina carreira de árbitro

Bruno Paixão anunciou, esta quarta-feira, a decisão de terminar a carreira de árbitro.

Em publicação no Facebook, o árbitro pede desculpa "por todos os erros que possa ter cometido e prejudicado profissionais de futebol".

"Foram 33 anos de carreira, privei-me desde a juventude de muitas coisas normais da vida de qualquer ser humano, lutei contra a minha natureza fisiológica com total dedicação e empenhamento, dei tudo de mim em busca da excelência. Aguentei sobre mim próprio, no meu silêncio as críticas, as difamações, as provocações, acima de tudo quis sempre ser o mais justo possível, falhei muitas vezes mas nunca o fiz de forma premeditada", escreveu Bruno Paixão, de 47 anos.

O agora ex-árbitro lembrou que não tem casos "pendentes na justiça" e que atingiu as insígnias da FIFA "com muito suor, sangue e lágrimas".

"Fiz treinos no limite da dureza e dietas que vocês não podem imaginar, para estar na alta competição. Fui durante toda a carreira massacrado, por um jogo que errei muitas vezes, tinha 23 anos e arbitrava jogos da Primeira Liga Portuguesa de Futebol Profissional", recordou.

Embora considere que "nunca [teve] uma imprensa amiga", Bruno Paixão está "grato à arbitragem e ao futebol por tudo" o que lhe deram.