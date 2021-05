UEFA reafirma plano de segurança para a final da Liga dos Campeões

A UEFA reafirma que “a esmagadora maioria dos adeptos dos dois finalistas da Liga dos Campeões vai viajar através de voos da organização, como combinado com a UEFA, FPF e autoridades portuguesas”.

Em resposta à Renascença, o gabinete de comunicação do organismo europeu de futebol lembra que “está montado no terreno um plano de mobilidade para receber esses adeptos que se deslocam do aeroporto diretamente para os locais de concentração dos fãs, onde só se pode aceder com teste negativo à Covid”.

“Nesses “meeting points” os adeptos terão acesso a comida, bebida, casas de banho, zonas de primeiros socorros e atividades organizadas pelo respetivo clube. Depois serão levados diretamente para o estádio do Dragão, após prova de teste negativo à Covid-19”, acrescentam.

Apesar destas garantias da UEFA, já há alguns adeptos ingleses no Porto, fora desta “bolha de segurança”.

A final da Liga dos Campeões disputa-se no estádio do Dragão no próximo sábado. Nas bancadas vão estar 16.500 adeptos, a maioria ingleses dado que a final coloca frente a frente Manchester City e Chelsea.