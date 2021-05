Orlando Sá termina carreira de jogador aos 33 anos

Orlando Sá anunciou, esta quarta-feira, a decisão de terminar a carreira, aos 33 anos. O ponta de lança jogou em oito países diferentes, chegou à seleção nacional e foi goleador no campeonato belga.

“Hoje, dia 26 de maio de 2021, faço 33 anos. Supostamente, seria um dia feliz, porém, hoje, deixo de fazer aquilo que mais gosto. Foi uma decisão difícil, mas ganhei coragem e decidi terminar a minha carreira como jogador, após ter confirmado uma nova lesão”, revelou o avançado, em comunicado enviado à agência Lusa.

O Málaga foi, na última época, o derradeiro clube do jogador, numa carreira iniciada no Esposende e que incluiu passagens por Sporting de Braga, FC Porto, Nacional, Fulham, AEL Limassol, Legia Varsóvia, Reading, Maccabi Telavive, Standard de Liège e Henan FC.

Orlando Sá, que se destacou na Bélgica, na primeira passagem pelo Standard Liège, e na Polónia, com o Légia Varsóvia, deixou agradecimentos à família e a todos os que “sempre acreditaram” nele.

“O meu enorme obrigado, foi incrível. Tentei sempre corresponder ao máximo e, sobretudo, fazer felizes as pessoas que sempre acreditaram em mim”, sublinhou o ponta de lança internacional português.

Orlando Sá chegou a ser chamado por Carlos Queiroz para a seleção portuguesa, em 2009, quando era treinado por Jorge Jesus no Sporting de Braga. Esteve no jogo particular entre Portugal e Finlândia (1-0), entrando aos 57 minutos para o lugar de Hugo Almeida.

No seu percurso, o avançado conquistou a Taça de Portugal pelo FC Porto, na mesma época em que os dragões venceram a Supertaça, além de ter vencido o campeonato e a Taça da Polónia, a Taça da Bélgica, a Taça Intertoto, com o Sporting de Braga, e duas Taças da Liga, em Israel e no Chipre.