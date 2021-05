Oficial. Conte deixa de ser treinador do Inter

O Inter, de Milão, confirma, através de comunicado, a rescisão de contrato com o treinador Antonio Conte.

“O Inter de Milão anuncia que chegou a um acordo para a rescisão consensual do contrato com o técnico Antonio Conte”, lê-se no comunicado.

Clube, novo campeão em Itália, não explica as razões para a rescisão de contrato.

Segundo a imprensa italiana, as causas para o “divórcio” com Conte têm a ver com a vontade do clube de fazer cortes salariais e transferir alguns dos principais ativos.

O técnico, de 51 anos, fica, assim, livre para novo projeto e já se fala do Real Madrid como possibilidade.