Milan confirma saída de Donnarumma

O Milan, através de Paolo Maldini, confirma a saída do guarda-redes Gianluigi Donnarumma, a custo zero.

O internacional italiano não aceitou a proposta para renovar contrato com os rossoneri.

“Ele [Donnarumma] foi um líder e muitas vezes foi mesmo o capitão, temos de lhe agradecer pela época incrível. Agora, as pessoas têm de perceber que muitas vezes ser profissional significa estar preparado para mudar de clube. É difícil de aceitar, mas é cada vez mais complicado fazer toda a carreira num só clube. Temos de respeitar”, explicou o agora dirigente milanista.

Donnarumma, agora com 22 anos, estreou-se na baliza do Milan em 2015, com 16 anos. Fez 251 jogos pela equipa.

Ainda não se sabe o destino do guarda-redes. A Juventus será um dos clubes interessados.