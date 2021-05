Dia de vencedor da Liga Europa. Manchester United e Villarreal na luta pelo título

O Villarreal está pela primeira vez numa final europeia, depois de várias "ameaças", com presenças nas meias-finais, mas no banco tem Unai Emery, treinador com três títulos da Liga Europa, pelo Sevilha, entre 2014 e 2016. Na sua primeira final, derrotou o Benfica, em Turim.

Além do troféu, a vitória em Gdansk pode dar ao Villarreal a entrada na Liga dos Campeões, na qual já está o Manchester United, por via do campeonato inglês.

Nos quatro anteriores encontros entre as duas equipas, todos em fases de grupos da Liga dos Campeões, registaram-se quatro empates a zero.

O início da partida entre Manchester United e Villarreal está marcado para as 20h00, em Gdansk, com arbitragem do francês Clement Turpin. Jogo com acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.