Conte prepara-se para deixar o Inter

Antonio Conte deverá deixar o Inter de Milão, depois de ter conquistado o título de campeão italiano. O treinador, de acordo com notícia da "Gazzetta delo Sport", está em desacordo com a política do clube.

Conte tem contrato, o Inter pretende manter o técnico, mas o cenário de uma rescisão amigável ganha força. As condições oferecidas ao treinador não são aquelas que lhe foram asseguradas, quando assinou.

Os dirigentes do Inter pretendem reduzir custos, mas manter uma equipa competitiva. Após o triunfo na Serie A, Steven Zhang, presidente do clube, pediu aos jogadores que abdicassem de um mês de salários e do valor de prémios.