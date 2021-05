Atlético Mineiro vence e Hulk é um dos goleadores da Libertadores

O Atlético Mineiro fechou a participação na fase de grupos da Libertadores com uma goleada, por 4-0, sobre os venezuelanos do Deportivo La Guaira. Com 16 pontos, o clube brasileiro, além de ter garantido a vitória no grupo e o apuramento para os oitavos de final, assinou também a melhor campanha entre todos os participantes na maior competição de clubes da América do Sul.

Hulk regressou aos golos, depois de três jogos em branco, e igualou Gabriel Barbosa e Miguel Borja no topo da tabela de goleadores, com seis golos. O antigo jogador do FC Porto tem oito golos marcados, esta época, pelo Atlético Mineiro.

Savarino, Marrony e Nathan marcaram os outros golos da equipa brasileira. No outro jogo do Grupo H, os paraguaios do Cerro Porteño venceram os colombianos do America Cali, por 1-0, e confirmaram a passagem aos "oitavos", na segunda posição.

Fluminense, River Plate, São Paulo e Racing Avellaneda também asseguraram presença na próxima fase da competição. O Palmeiras, de Abel Ferreira, detentor do título, joga esta quarta-feira às 23h00 com o Universitario do Peru. O clube paulista tem já garantida a vitória no seu grupo e a passagem à próxima fase.

Já o Independiente del Valle, treinado por Renato Paiva, joga com os argentinos do Defensa y Justicia. A equipa equatoriana procura terminar a fase de grupos no 3.º lugar, de acesso à Copa Sul-Americana. O Independiente tem os mesmos quatro pontos que o Universitario, último classificado do grupo.