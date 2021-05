Terrorismo de Estado

No final de década de 1960 começaram a ocorrer sequestros e desvios de aviões comerciais por terroristas. Essa série de crimes culminou com os aviões que terroristas islâmicos assaltaram para os levarem a embater nas “torres gémeas” de Nova York. Morreram cerca de 3 mil pessoas. Depois deste horrível atentado foram tomadas medidas de segurança e os sequestros de aviões praticamente não se repetiram.

Temos, agora, um novo tipo de sequestro na aviação comercial: o voo da Ryanair que o ditador da Bielorrússia forçou a aterrar na capital desse país, Minsk. O avião partira de Atenas com destino a Vilnius, capital da Lituânia, e nele viajava um opositor de Lukashenko, um jornalista que este queria prender. Para tal, Lukashenko inventou que haveria uma bomba a bordo, colocada pelo Hamas. E um avião militar bielorrusso forçou a avião da Ryanair a aterrar em Minsk, embora estivesse mais perto de Vilnius.

O opositor de regime foi preso, assim como a namorada. Gravou depois uma declaração dizendo estar a ser bem tratado pela polícia local. Mas o próprio pai do jornalista afirmou que ele teria sido torturado para dizer o que disse.

Lukashenko mantem-se no poder desde 1994. E durante anos pareceu desejar colocar-se uma certa distância da Rússia de Putin. Mas manteve muito do aparelho repressivo da era soviética. Até os seus serviços secretos continuam a chamar-se KGB.

Lukashenko foi reeleito presidente fraudulentamente em agosto do ano passado. Só que o seu sexto mandato não foi aceite pela maioria da população bielorrussa, que veio para a rua manifestar-se. A repressão foi feroz – mais de 35 mil pessoas terão sido presas e muitas delas torturadas. Perante este confronto, Lukashenko abrigou-se sob a ditadura de Putin, que, de facto, é quem está por detrás deste atentado terrorista.

As autoridades russas e os “media” controlados por Putin (são quase todos) saudaram o “golpe” de Lukashenko e criticaram as sanções da UE. Faz parte da “guerra” que Putin lançou às democracias pluralistas ocidentais. Aliás, Putin não hesita em mandar matar opositores e ex-espiões do KGB, envenenando-os. Veja-se o que está a acontecer com Navalny, que sobreviveu a um envenenamento e regressou à Rússia, onde foi outra vez preso.

A falta de escrúpulos de Putin já tinha ficado bem à vista com a ocupação da Crimeia e de parte de Geórgia, bem como com o apoio aos dissidentes ucranianos pró-russos, perto da fronteira Leste da Ucrânia. E, antes disso, com a violência brutal como foi “pacificada” a Chechénia.

As sanções decididas pela UE foram as possíveis. Desde logo, foram unânimes (temia-se que a Hungria de Viktor Orbán se pusesse uma vez mais de fora). J. Biden saudou-as e promete avançar também com sanções americanas. O que não o impedirá de no dia 16 de junho se encontrar, em Genebra, com Putin. O caso certamente será então levantado por J. Biden.

Este atentado de Lukashenko insere-se numa tendência perigosa que emerge na cena internacional: a repressão transnacional. Países como China, Rússia, Turquia, Arábia Saudita e Irão, entre outros, não hesitam em perseguir fora das suas fronteiras os opositores aos respetivos líderes políticos.

E deve reconhecer-se que os EUA também deram, no passado recente, alguns passos nesse sentido. Recorde-se Guantánamo, a utilização maciça de “drones” para matar alegados terroristas a milhares de quilómetros de distância, a tortura (com outro nome, claro), etc. Espera-se que J. Biden também aí mostre que é diferente.