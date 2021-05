Turismo capta, desenvolve e traz riqueza aos territórios

O presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro, Pedro Machado, considera que o turismo é um contribuinte líquido para a sustentabilidade não apenas ambiental, mas também económica, social, patrimonial, cultural e para a coesão territorial.

Na sessão de abertura do "7.º Fórum de Turismo Interno – Vê Portugal", nas Caldas Rainha, o responsável sublinhou que é assim que os 100 municípios da Região de Turismo veem esta indústria.

Para que a retoma seja feita com sucesso, elencou cinco pilares, que estiveram no centro da discussão dos diversos painéis.

O primeiro prende-se com a necessidade de restaurar a confiança dos consumidores, o que tem muito a ver com a vacinação e o atingir da imunidade de grupo, “é isso que vai permitir viajar e temos de passar a mensagem que é seguro viajar para Portugal e aqui fazer férias”.

Por outro lado, na opinião do presidente do Turismo do Centro, é preciso consolidar o turismo interno: “não é muito porque somos só 10 milhões de habitantes, mas estão cá o ano todo, podem viajar várias vezes no ano, consumir experiências do litoral ao interior, mas sobretudo, valorizar territórios que antes não estavam na primeira linha das preferências”.

Pedro Machado deu o exemplo da procura que os chamados “territórios de baixa densidade” tiveram o verão passado, em julho e agosto, após a primeira vaga da pandemia.

No entanto defendeu que não é possível pensar apenas em Portugal; há que agregar Espanha, tendo em conta um mercado interno largado. Por isso, Pedro Machado considera que é preciso pensar no futuro das entidades regionais, na forma como cooperam entre si e com as regiões fronteiriças.

Outra prioridade prende-se com a reconquista do mercado internacional, “crítico” nomeadamente para a região Oeste, uma das regiões mais próximas de Lisboa e mais ligadas aos fluxos internacionais. Um bom exemplo, é Fátima. “Por isso, é preciso que as pessoas tenham uma perceção de segurança”.

O quarto pilar tem a ver com o com o apoio às empresas para a fase de retoma que se inicia. E finalmente, na opinião do presidente da ERT Centro, há que aproveitar as “janelas de oportunidade”, com a diversificação dos produtos turísticos.

Turismo não precisa de reformas estruturais, mas de um Plano de aceleração

A Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, considera que se vive um “virar de página, nomeadamente com a integração de Portugal na “lista verde” do Reino Unido, o que é uma oportunidade competitiva para Portugal na captação de turistas estrangeiros.

“Uma boa altura para lançar o Plano de reativação do turismo”, afirmou Rita Marques, frisando que o setor não precisa de reformas estruturais (daí, a não inclusão no Plano de Recuperação e Resiliência, que alguns defenderam). “O que precisamos é de um plano de aceleração para atingir em 2027 as metas definidas na Estratégia (em 2017).

Um Plano que visa a recapitalização das empresas afetadas pela pandemia. Segundo a Secretária de Estado do Turismo, estima-se que as empresas do setor tenham perdido cerca de mil milhões de euros de capitais próprios. Por outro lado, é preciso instigar confiança, o que para a governante pode ser conseguido com iniciativas como o Clean&Safe, em que Portugal foi pioneiro. Ou com programas como o Adaptar 2.0, que vai ser relançado em breve e se dirige aos empresários e trabalhadores do setor.