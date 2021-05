TAP prevê aumento da capacidade para 65% entre julho e setembro

A TAP perspetivou esta quarta-feira que a percentagem de capacidade vai aumentar gradualmente para 65% entre julho e setembro, face ao levantamento das medidas restritivas de entrada de passageiros em Portugal. .

"[...] Prevê-se que a percentagem da capacidade, face a igual período de 2019, venha a aumentar, gradualmente, para valores de 34% em maio, 49% em junho e 65% para os meses de julho, agosto e setembro, uma capacidade em linha com o cenário moderado da IATA", lê-se numa "newsletter" interna da TAP, a que a Lusa teve acesso. .

No documento, assinado pelo presidente executivo da TAP, Ramiro Sequeira, a transportadora aérea justificou esta possibilidade com o levantamento das medidas restritivas à entrada de passageiros em Portugal. .

Segundo os dados avançados pela companhia aérea, contabilizam-se agora 14 países cujos passageiros podem viajar em lazer para Portugal -- Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Polónia, Reino Unido, República Checa e Suíça. .

Para junho, o plano da TAP prevê a operação de 117 voos semanais no continente e nas ilhas, 413 para destinos europeus, 40 para África, 37 para a América do Norte e 26 para o Brasil.

Em agosto, a companhia planeia operar mais de 862 voos por semana, num total de 96 rotas. .

No entanto, este cenário pode ser alterado em função das restrições. .

O presidente executivo da TAP lembrou ainda que o último ano foi "fortemente impactado pela pandemia", que se traduziu em quebras entre 64% e 73% nos principais indicadores dos resultados operacionais. .

Apesar de os primeiros meses do ano terem seguido esta linha, em abril verificou-se um aumento dos indicadores de atividade.

"O número de voos mais do que duplica, de 1.459 em março para 3.279 em abril, ainda assim menos 71% do voos realizados em abril de 2019. A capacidade aumenta de 11% para março para 28% em abril, percentagens sempre referentes à capacidade no mercado em 2019, nos mesmos períodos", indicou. .